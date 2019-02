Donald Trump afirma que Corea del Norte sin armas nucleares podría ser potencia económica

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si Corea del Norte renuncia por completo a las armas nucleares podría convertirse en una gran potencia económica en cualquier parte del mundo.

Las condiciones son las mejores, debido a su ubicación y nación, que tiene potencial "crecimiento rápido", según el mandatario estadounidense.

"El Presidente Kim se da cuenta, quizás mejor que nadie, de que sin armas nucleares, su país podría convertirse rápidamente en una de las grandes potencias económicas en cualquier parte del mundo. Debido a su ubicación y la gente (y él), tiene más potencial para el crecimiento rápido que cualquier otra nación!", escribió en Twitter.

Lo escrito por Donald Trump se da a pocos días de darse la cumbre presidencial con el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, el 27 y 28 de febrero.

El mandatario estadounidense espera seguir en la línea del primer encuentro que se dio en Singapur en el 2018, donde se conversó sobre la posibilidad de desarme nuclear.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de febrero de 2019