Nueva York [AFP]. Un juez de Nueva York se negó el jueves a bloquear la publicación de un libro escrito por una sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que, según su editor, muestra “la oscura historia” de la familia del mandatario.

El hermano del presidente, Robert S. Trump, acusó a Mary Trump de violar un acuerdo de confidencialidad relacionado con el legado de Fred Trump, el padre del presidente.

Robert Trump presentó una demanda en un tribunal especializado de Nueva York para evitar la publicación de la obra, pero este declaró carecer de competencias para resolver la disputa.

El libro, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), se publicará el 28 de julio, tres meses antes de las elecciones presidenciales.

Las obras críticas con Trump, que busca un segundo mandato, se han multiplicado en los últimos meses, aunque este es la primera escrita por un familiar.

Mary Trump tiene 55 años y es hija de Fred Trump Jr, el hermano mayor del multimillonario republicano, fallecido en 1981 a los 42 años a causa del alcoholismo.

En este libro de 240 páginas, relata su experiencia en la casa de sus abuelos en Nueva York, donde crecieron los cinco hijos de Fred y Mary Anne Trump.

“Ella describe una pesadilla traumática, relaciones destructivas y una trágica mezcla de negligencia y abuso”, dice su editorial Simon & Schuster.

Especialista en psicología clínica, la autora del libro asegura que el presidente “rechazó y ridiculizó” a su padre, a pesar de ser su hijo favorito, cuando este comenzó a sufrir alzhéimer.