Donald Trump pide a Israel que impida la entrada a dos congresistas musulmanas

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a Israel a que impida la entrada de dos congresistas musulmanas miembros de la Cámara Baja de EE.UU., las demócratas Rashida Tlaib y Ilhan Omar, días antes de una visita programada a ese país.

"Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de las representantes Omar y Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para que cambien de opinión", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Trump carga contra Omar y Tlaib, que se convirtieron en las últimas elecciones legislativas de Estados Unidos en las dos primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso nacional.

La petición de Trump llega horas después de que se diera a conocer que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está valorando prohibir la entrada de ambas congresistas por su apoyo a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019