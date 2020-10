El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “sigue mejorando” y podría ser dado de alta el lunes, dijeron sus médicos, luego de informes contradictorios sobre su estado de salud tras su hospitalización el viernes por COVID-19.

Los médicos explicaron que, además de seguir hoy con el tratamiento del antiviral Remdesivir, Trump ha comenzado a recibir el corticoesteroide dexametasona para evitar nuevos episodios de caída de oxígeno en sangre, que en ningún momento, según el médico personal del presidente, Sean Conley, bajó del 90 %.

El presidente recibirá hoy una tercera dosis de Remdesivir dentro de un plan de cinco días y el viernes le fue suministrado un cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

La Casa Blanca ordenó en junio la compra de prácticamente toda la producción hasta septiembre del tratamiento de Redemsivir, de la empresa estadounidense Gilead, una de las dos medicinas que han probado ser útiles contra la COVID-19.

¿Qué es y cómo funciona?

El Remdesivir pertenece a una clase de medicamento que ataca directamente a los virus. Fue creado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences para combatir la hepatitis C. Cuando se descubrió que no era efectivo contra esta enfermedad, fue investigado como tratamiento para el virus de ébola, pero tras años de intensos estudios en la República del Congo se desestimó su capacidad para aumentar las tasas de supervivencia contra la enfermedad.

En febrero de este año, ya iniciada la crisis sanitaria y en vista de que el medicamento había mostrado ser eficaz contra los coronavirus SARS y MERS, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) anunció una investigación sobre el impacto de Remdesivir contra el SARS-CoV-2, el patógeno que causa COVID-19.

En concreto, Remdesivir es lo que se llama un “análogo de nucleótidos” que imita las funciones de la adenosina, uno de los cuatro componentes básicos de las cadenas de ARN y el ADN.

El Remdesivir bloquea la ARN polimerasa del virus SARS-CoV-2, una de las enzimas clave que el patógeno necesita para replicar su material genético (ARN) y proliferar en los cuerpos de las personas infectadas.

Cuando esa enzima toma accidentalmente al Remdesivir, un análogo de nucleósido en lugar de la molécula natural, lo incorpora en la cadena de ARN en crecimiento, con lo que bloquea su reproducción.

Trump reaparece en video

El presidente Trump aseguró en un video grabado desde el hospital en el que está ingresado que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo” y poder “hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

El video que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, asegura Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

