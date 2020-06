El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, en una entrevista para el portal Axios, que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Tal vez pensaría en eso... a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones”, expresó al mencionado medio.

Dicho portal también indicó que Trump no tiene confianza en el liderazgo del líder opositor Guaidó, quien hasta el momento no ha logrado cumplir con su objetivo de sacar del poder al gobernante chavista.

Donald Trump fue consultado si se arrepiente de haber hecho caso al consejo del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, sobre reconocer a Juan Guiadó como presidente encargado de Venezuela en enero del 2019.

“Podría haber vivido con con o sin él, pero sí estaba muy firmemente contra lo que estaba pasando en Venezuela”, indicó.

“Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gusta, a otras no. Al final estuve de acuerdo. No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”, añadió el presidente de Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Estados Unidos: Trump celebra su primer mitin en meses

Coronavirus en Estados Unidos: Trump celebra su primer mitin en meses