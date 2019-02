EE.UU. dispuesto a eximir de sanciones a militares de Venezuela que apoyen a Juan Guaidó

Estados Unidos está dispuesto a eximir de sanciones a los militares de Venezuela que reconozcan al opositor Juan Guaidó como presidente interino y única autoridad legítima de ese país, dijo hoy John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Estados Unidos considerará eximir de sanciones a todo militar de alto rango de Venezuela que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó", anunció Bolton en Twitter.

"Si no, el circuito financiero internacional se cerrará completamente. ¡Tomen la decisión correcta!", advirtió.

Desde 2017, Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas a decenas de autoridades venezolanas, entre ellas Maduro y su esposa Cilia Flores, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusándolas de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico.

Bolton se pronunció horas después de que el senador estadounidense Marco Rubio, feroz opositor de Maduro, asegurara que si Padrino colabora con "la restauración de la democracia", será beneficiado con la amnistía ofrecida por "el gobierno legítimo" de Guaidó.

"Los líderes militares como Vladimir Padrino pueden jugar un papel importante en la restauración de la democracia en Venezuela. Y si lo hacen, Estados Unidos y la comunidad internacional deben honrar la amnistía ofrecida por el gobierno legítimo", escribió en Twitter.

La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora y electa en 2015, aprobó el 15 de enero una ley de amnistía para civiles y militares que desconozcan a Maduro, tras declararlo formalmente como "usurpador" de la presidencia.

Más tarde, Guaidó dejó en claro que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Unos 40 países reconocen a Guaidó, quien en su calidad de jefe de la Asamblea Nacional se juramentó el 23 de enero como presidente encargado tras considerar que el nuevo mandato de Maduro, iniciado poco antes, es resultado de elecciones fraudulentas y por tanto "ilegítimo".

AFP

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!

