La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos, ente que regula la comercialización de fármacos, autorizó este viernes 11 de diciembre el uso de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, según informaron medios como The New York Times y The Washington Post.

Tras la autorización de la FDA, en unas horas comenzará su distribución en todo Estados Unidos y en los días posteriores su administración a los trabajadores de la salud y personas en los centros de cuidado de ancianos.

La autorización fue firmada por la FDA horas después de que el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, advirtiese al director de la agencia, Stephen Hahn, que podía preparar su dimisión si no la tramitaba hoy mismo.

En un comunicado, Hahn aseguró que “la decisión de hoy sigue un proceso de revisión abierto y transparente que incluyó aportes de científicos independientes y expertos en salud pública y una evaluación exhaustiva por parte de los profesionales científicos de la agencia”.

Vale indicar que hace unos días el secretario del Departamento de Sanidad de EE.UU., Alex Azar, dijo en una entrevista con la cadena ABC que la FDA había comunicado a la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech que su vacuna finalmente sí iba a ser autorizada.

“Trabajaremos con Pfizer para transportar esos cargamentos, así que podríamos ver a gente siendo vacunada el lunes o martes de la próxima semana”, detalló Azar.

Cabe señalar que con la aprobación de la vacuna de Pfizer, EE.UU. se convertirá en el quinto país del mundo en dar el visto bueno a ese remedio después del Reino Unido, Baréin, Canadá y Arabia Saudí.

