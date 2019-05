El exgerente de Stan Lee fue acusado de abuso de personas de la tercera edad

Síguenos en Facebook

Keya Morgan, ex gerente de Stan Lee fue acusado de abuso de personas de la tercera edad, contra la leyenda del cómic, informó el lunes un funcionario de la corte de Los Ángeles.

A Morgan se le imputó el viernes de cinco cargos de maltrato a personas mayores, incluido el falso encarcelamiento, fraude y la falsificación a raíz de un incidente el verano pasado cuando Lee tenía 95 años de edad, dijo una portavoz de la oficina de información pública del Tribunal Superior de Los Ángeles.

La portavoz agregó que se había emitido una orden de arresto contra Morgan.

Morgan, un coleccionista de recuerdos de Nueva York que se involucró con Lee en 2017, recibió una orden de restricción el año pasado luego de que la familia de Lee lo acusara de abuso de ancianos.

La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles dijo el lunes que no podía proporcionar ninguna información. No se pudo localizar a un abogado de Morgan, pero el año pasado el ex gerente de Stan Lee negó las acusaciones de abuso.

Lee, el co-creador de "Spider-Man", "Iron Man", "The Hulk" y docenas de otros superhéroes de Marvel, murió en noviembre de 2018 a la edad de 95 años.

En documentos judiciales el año pasado, Morgan fue acusado de tomar el control de la casa de Lee en las Colinas de Hollywood y de contratar guardias de seguridad con órdenes de alejar a familiares y asociados antes de mudar al creador de cómics a un condominio desconocido.