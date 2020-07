En su primer acto de campaña, el rapero Kanye West -famoso en la prensa de espectáculos por ser el esposo de la socialité Kim Kardashian- ha dado este domingo una muestra de que el presidente Donald Trump no será el único polémico y mediático en la actual contienda electoral.

El músico dio la sorpresa el pasado 4 de julio al anunciar que se lanzaría a la carrera por llegar a la Casa Blanca. Su candidatura fue puesta en entredicho el día 15 de este mes; sin embargo, el jueves pasado hizo oficial la postulación al inscribirse en Oklahoma como candidato. Junto a él, según el diario The New York Times, más de 1140 se han registrado en la Comisión Electoral Federal con miras a tentar el sillón presidencial en las elecciones de este año.

West, quien previamente se había manifestado seguidor de Trump, dio ayer en Carolina del Sur un peculiar discurso en el que abordó temas polémicos como el aborto y el racismo, e incluso hubo espacio para las lágrimas.

El músico confesó haber deseado que su esposa abortara cuando estaba embarazada de su hija North; asimismo, se refirió a su padre. “Mi padre quería que mi madre me aborte. Mi madre me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque mi padre estaba demasiado ocupado”, declaró el cantante, que se puso a llorar en ese momento. Además, propuso dar un millón de dólares a quienes tengan un bebé.

En otro momento, West despotricó contra la célebre abolicionista afroestadounidense Harriet Tubman (1820-1913), ícono de los derechos civiles y precursora del sufragio femenino. Sobre ella, manifestó que “nunca liberó realmente a los esclavos, solo hizo trabajar a los esclavos para otros blancos”.

Ya el pasado 7 de julio, Trump había manifestado que la candidatura de West sería “interesante”. Al menos, en términos mediáticos, no se equivocó.

Carrera

Kanye West postula a la Casa Blanca con el Birthday Party (Partido Cumpleaños), llamado así porque, según él, cuando gane “será el cumpleaños de todo el mundo”. El rapero se ha convertido en el rostro más conocido de aquellos que buscan destronar al Partido Demócrata y al Partido Republicano, que prácticamente se han repartido la Presidencia de EE.UU. a lo largo de dos siglos. Es más, desde 1789, solo siete mandatarios no han pertenecido a ninguno de los dos bandos. De ellos, únicamente tres han servido como independientes. El más popular, sin duda, ha sido George Washington.

En la actual campaña, la gama de propuestas es amplia. Hay agrupaciones como el Partido Libertario, cuya candidata es la activista Jo Jorgensen. Este grupo aboga por una limitada interferencia del Gobierno en la vida civil y económica, derecho a portar armas como defensa, libertad para decidir sobre el aborto, entre otros temas.

Otro cuadro en carrera es el Green Party (Partido Verde), cuyo plan gubernamental está orientado hacia las políticas ecológicas y reducción del gasto militar. Su nominado presidencial es Howie Hawkins,un extrabajador de construcción.

También hay propuestas de izquierda e inclinación marxista como el Party for Socialism and Liberation, cuya candidata es la activista Gloria La Riva; asimismo, existen agrupaciones a favor de la despenalización del uso de drogas, como el Legal Marijuana Now Party, y otras más conservadoras, como el Prohibition Party (tradicionalmente en contra del consumo de alcohol).

Todas las iniciativas mencionadas y otras más intentarán ganar apoyos para llegar al 3 de noviembre, fecha en que se celebrarán las elecciones presidenciales en EE.UU. Ese día, los estadounidenses decidirán si hay lugar para una tercera opción en la Casa Blanca o si prefieren continuar en la senda de republicanos y demócratas (representados por el actual presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden, respectivamente).