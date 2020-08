[Con información de Efe]

El médico de origen peruano Elmer Huerta, popular por sus programas radiales y televisivos en EE.UU,, se sometió a los ensayos clínicos de una de las vacunas contra la COVID-19 para animar a los latinos a que sigan su ejemplo y aporten la diversidad indispensable para que la inyección sea realmente eficaz.

Según contó en una entrevista con Efe, Huerta se aplicó la semana pasada la primera de dos dosis de la vacuna y está haciendo la tarea diaria de describir cómo se siente y medir su temperatura, como parte del experimento de la biotecnológica Moderna.

El oncólogo peruano dice tener confianza porque se instruyó sobre las primeras pruebas de esta vacuna que desarrolla Moderna en asociación con el Gobierno de EE.UU. y se incorporó en la fase 3.

”Mucho más miedo me hubiera dado si hubiera sido voluntario de la fase 1, esos 50 o 60 seres humanos que reciben por primera vez un producto desarrollado en (un) animal, esos son héroes, yo no. Yo he tenido la ventaja que he leído los estudios publicados en la fase 1 y 2″, dijo Huerta, expresidente de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

El experto, quien responde preguntas en un podcast en español de CNN en español, “Coronavirus: realidad vs. ficción con el Dr. Elmer Huerta”, aclara que no emite opiniones sino que es un “traductor” de los estudios científicos para hacerlos más digeribles entre la comunidad latinoamericana.

Para este médico, “la pandemia ha desnudado completamente las desigualdades, las inequidades socioeconómicas de cada nación a la que ha llegado”.”La muerte por esta enfermedad tiene rostro negro y rostro marrón en todos los países”, dice el médico, conocido por su participación en varios programas de la cadena CNN en español.

