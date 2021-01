El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, advirtió que la pandemia del COVID-19 va durar un tiempo prolongado. Esta situación obligará a las personas a cambiar el chip para adoptar nuevas costumbres. El especialista pide que, al tratarse de una pandemia crónica, la gente debe olvidarse de las reuniones sociales como la festividad de Semana Santa que está próxima.

“En el plazo de un mes es probable que tengamos controlada la curva. La gente empezará a comentar que vamos a salvar la Semana Santa. Tenemos que ser conscientes que la Semana Santa no se va salvar. La pandemia va durar un tiempo y se va cronificar”, indicó López Hoyos.

En ese sentido, el también director científico del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), sostiene que nos tenemos que adaptar como sociedad.

Casos

En España varias regiones piden que se endurezcan de las restricciones ante el incremento de casos por el virus. Según las estimaciones oficiales, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el país ibérico ya supera los 2 millones y medio de contagiados por Covid-19 y se aproxima a los 55.500 fallecidos. Además, la incidencia acumulada del virus está por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes.

Pese a las cifras, el Ejecutivo no ha no ha dispuesto el estricto confinamiento domiciliario como lo ordenó entre marzo y junio del año pasado, solo ha fortalecido las medidas. Desde este lunes, Madrid ha establecido un toque de queda a las 22 horas y cierre de hostelerías y establecimientos no esenciales a las 21 horas. También están prohibidas las reuniones en domicilios con personas no convivientes.

España ya sufre la tercera ola de la pandemia y según el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz sanitario del Gobierno español para la pandemia, esta podría encontrase en su “pico máximo”.

