Jorge Lis, expiloto de motociclismo subcampeón de España en 125 centímetros cúbicos en 1996, ha fallecido este martes a los 46 años por coronavirus, tiempo después de rechazar la vacuna contra el COVID-19.

El expiloto, un negacionista del coronavirus, rechazó vacunarse luego de radicalizar su pensamiento por estar inmerso en redes sociales, pero se arrepintió cuando estuvo internado, según él mismo le contó a su hermana, Elena Lis, quien develó en una columna publicada el 15 de agosto en el diario Levante los temores del expiloto.

“Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado”, le escribía el piloto por WhatsApp a su hermana el 13 de julio.

El mensaje lo escribió luego de confirmar a través de una prueba PCR que tenía COVID-19, con vómitos y fiebre como primeros síntomas. Pocos días después fue inducido al coma y en los últimos 45 días estuvo en UCI en estado de extrema gravedad y conectado a una máquina ECMO para oxigenar la sangre fuera del cuerpo e intentar dar tiempo a los pulmones a que se recuperen.

Elena recuerda que Jorge, al principio, estuvo asustado por el coronavirus, pero que poco a poco su postura cambió y discutieron más de una vez por ese tema.

“Él, que al inicio de la pandemia vivía atemorizado, de repente dio un giro y se contagió de un virus invisible y muy peligroso: el de las teorías que niegan la existencia del covid o relativizan sus efectos. Escuchaba a presuntos gurús que presumían de manejar información privilegiada: datos económicos y sociales fuera del alcance del resto de los mortales, científicos incluidos. Luego salió la vacuna y, en esa misma línea, se negó a ponérsela. Incluso intentó que el resto de la familia, incluida mi madre de 84 años, tampoco lo hiciera”, recordó.

En una entrevista, Elena, si bien no acredita con certeza cómo su hermano se convirtió en un negacionista, dijo que nunca fue un referente de esta corriente y recordó que vivió varios años en Estados Unidos, fue partidario de Donald Trump y “todo ese mundo político ha sido también defensor después de las teorías negacionistas”.

Tras retirarse del mundo de las motos, Jorge trabajó como coach, editor de audiolibros y regresó a los circuitos como mánager de jóvenes pilotos.

