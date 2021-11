Un ciudadano de España falleció este miércoles luego de obtener su derecho a la eutanasia tras recibir la aprobación de las autoridades locales. Se trata de Javier, quien logra ser el primer caso de este tipo que se concreta en la Comunidad de Madrid después de cuatro meses de espera.

“Me voy feliz”, dijo el paciente un día antes del deceso durante una entrevista con la cadena Ser. Si bien el hombre se encontraba tranquilo, reveló que tenía sensaciones encontradas: “Estoy contento, porque sé que me voy mañana, y triste a la vez, por la gente que quiero”.

En 2020, Javier fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Según relata, sus últimos meses fueron un calvario por los estragos que provocaba la enfermedad en su cuerpo.

“Me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana a hoy ya no puedo ni inclinarme hacia delante. Cada día pierdo más facultades”, relató.

“Los dolores son bestiales, cada día que pasa es peor y ya no los aguanto ni con morfina”, agregó el paciente.

“No quise esperar más”

Javier aprovechó el reportaje para detallar cómo las autoridades locales dieron luz verde su petición: “Fue esta mañana [martes] a las diez [hora local]. Me llamó la neuróloga. Me dijo que el comité ya había evaluado mi caso y que estaba aprobado”. Y prosiguió: “Me preguntó que cuándo quería que se hiciera y, directamente, le dije: ‘Mañana’. No quise esperar más, no puedo aguantar más”.

Además, dijo que tenía cierto conocimiento del proceso: “Vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras de Getafe. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones. Pero bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer”.

El hombre de 58 años, tras definir la fecha de su muerte, empezó a reunirse con sus familiares y amigos para despedirse: “Estoy llamando a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. Les llamo para decirles que ha llegado el día. Estaba deseando que llegara el día”, expresó.

