Un torero español, identificado como Enrique Ponce, sufrió una cornada en los muslos cuando pretendía matar a un toro un el municipio de Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, España.

Según informa el portal Levante, diestro iba a darle la estocada final al mamífero llamado ‘Rompeolas', quien se defendió usando sus cuernos que atraparon sus brazos y lo levantó de los muslos por los aires.

Ponce, al caer al piso, evitó moverse para que el animal no le dé más cornadas. Su acción le habría salvado la vida porque el toro no atacó y el humano no resultó herido.

Personal médico atendió al torero por los golpes sufrido y continuó con la lidia.

Como se recuerda, en marzo de este año, el torero español había sufrido una grave cornada cuando quería matar a otro toro en la Feria de las Fallas de Valencia. En esta ocasión, terminó con una herida en el muslo y con lesiones en una de sus rodillas.

