En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, un video fue publicado por el Departamento de Policía de Oklahoma City en que se observa la violencia en cómo policías de Estados Unidos arrestan a un afroamericano, identificado como Derrick Scott (42) a tal punto que él dice: “no puedo respirar”, recibiendo como respuesta por parte de un efectivo: “no me importa”.

Lamentablemente, el hombre murió poco después. El arresto ocurrió el 20 de mayo del 2019 y el video fue publicado esta semana debido a que los familiares de la presunta víctima y un grupo de Black Lives Matter pidieran más detalles.

El capitán Larry Withrow dijo en una conferencia de prensa el último martes que los policías lo confrontaron cuando recibieron el informe de que una persona movía un arma de fuego con actitud amenazadora. Según la autoridad, el afroamericano tenía una pistola cargada en su bolsillo.

Cruel detención

En el material audiovisual se observa a los agentes enfrentarse con el hombre en un estacionamiento. El afroamericano intentó huir, pero un policía lo reduce y se le escucha jadear a Derrick Scott, quien dice que no puede respirar. No me importa”, fue la cruda respuesta que recibió mientras era esposado.

Otro policía presiona su rodilla sobre los hombros del afroamericano y el capitán Withrow pidió una “posición de recuperación” para permitir una "mejor oportunidad para respirar y relajarse mientras mantienen el control del sospechoso”.

Luego de varios minutos, una ambulancia llegó y se observa que Scott llora. Lo levantaron hacia una camilla y cayó luego de que haya pateado hacia afuera.

Posteriormente, uno de los policías realiza RCP. Lamentablemente, el hombre fue llevado a un centro médico donde reportaron su muerte.

Informe médico forense

Según informa el The New York Times, el informe de un médico forense que fue publicado en agosto del 2019 muestra que Derrick Scott murió posiblemente de un colapso pulmorar derecho y cita restricción física. También, detalle de uso de metanfetamina, enfermedades al corazón y enfisema como factores que intervinieron en el deceso.

El capitán Withrow fue consultado por el “no me importa” de un policía y respondió que “durante el calor de un conflicto como ese, ciertamente eso puede ser algo que un oficial dice, solo entiendan que los oficiales están peleando con alguien en ese punto”.

