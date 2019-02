Hombre murió entre llamas dentro de auto porque no se abrieron las puertas (VIDEO)

En el estado de Florida, Estados Unidos, Omar Awan falleció el pasado domingo luego de que su auto 'Model S Tesla' salió descontrolado del camino ocasionado un incendio dentro del vehículo.

Según los testigos, el chófer no pudo salir a tiempo para salvarse porque las manijas de las puertas se bloquearon.

El auto viajaba entre 120 y 140km/h en una zona donde el límite de velocidad es de 80 km/h, afirmó la Policía.

WATCH: A @Tesla crashes into a tree and bursts into flames in Davie on Flamingo Rd. Unfortunately the driver died on scene according to Davie Fire Rescue. We have @SanelaWPLG on scene working the story. ( via Daniel Dobb) pic.twitter.com/uJCKjWOPJx

Los esfuerzos para sacar al conductor no tuvieron éxito, contó el oficial Mark Leone, encargado del caso.

Mi esposo trató de romper la ventana trasera. Los airbags no se desinflaron después del choque y atraparon a la persona adentro. Ni siquiera pudimos ver adentro porque todos los airbags llenaban el auto, comentó Misty Lea Thomas. Ella también detalló que las puertas no se pudieron abrir.

La empresa diseñadora del vehículo emitió un comunicado sin mencionar algo respecto al funcionamiento de las puertas.

TRAGIC ACCIDENT: Firefighters working to put out flames after the driver of a @Tesla loses control and crashes in Davie. Sadly, the driver was instantaneously killed. @DaviePolice believe speed may have been a factor. We have the details coming up on @WPLGLocal10 news at 11. pic.twitter.com/DlwTmDER2t

— Sanela Sabovic (@SanelaWPLG) 25 de febrero de 2019