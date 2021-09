EE.UU. conmemoró ayer la memoria de los casi 3000 muertos, víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Este vigésimo aniversario tenía un significado especial, ya que venía marcado por la salida precipitada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras la vuelta al poder de los mismo talibanes a los que desalojaron hace 20 años. Como es de conocimiento público, la invasión militar estadounidense a Afganistán se debió a que ese país -entonces gobernado por los talibanes- daba cobijo a Osama bin-Landen, líder del movimiento yihadista Al-Qaeda, responsable de los atentados del 11-S .

Las ceremonias en la Zona Cero de Nueva York se iniciaron con un minuto de silencio a las 08:46 a.m., la hora en que el primero de los aviones secuestrados por los islamistas impactó en la torre norte del World Trade Center.

Mike Low, padre de una de las azafatas en la primera aeronave que se estrelló contra las Torres Gemelas, fue el que abrió los actos con un breve discurso que pronunció tras el primer momento de silencio.

“Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario, empezando por las acciones de los auxiliares de vuelo [...], los pasajeros de los vuelos, las personas en las torres, los bomberos y la policía, y después los voluntarios que trabajaron en los escombros para recuperar los restos de nuestros seres queridos”, manifestó.

Después, familiares, visiblemente emocionados, dieron paso a la lectura y el recuerdo de cada una de las 2977 víctimas de 90 nacionalidades de los atentados perpetrados contra las Torres Gemelas, el Pentágono, cerca de Washington, y del avión que estrelló en un campo de Pensilvania. Si se cuenta, además, a los 19 terroristas que murieron en los ataques, el número de fallecidos se eleva a 2996.

La lectura de los nombres de las víctimas y los mensajes de los familiares -alguno en español- prosiguió a lo largo de la mañana en Nueva York, solo interrumpida por actuaciones musicales, entre ellas la de Bruce Springsteen que cantó acompañado de su guitarra “I’ll see you in my dreams” (Te veré en mis sueños).

Presidentes. El actual mandatario Joe Biden y su esposa Jill, así como predecesores en el cargo, como Bill Clinton y Barak Obama, y sus respectivas esposas, participaron en la Zona Cero. No hubo declaraciones de su parte. Sin embargo, Biden, un día antes, había apelado a la unidad en un mensaje grabado.

“Para mí, la principal lección del 11 de septiembre es que en el momento de mayor vulnerabilidad, [...] la unidad es nuestra mayor fuerza”, declaró el presidente en su mensaje.

El exgobernante George W. Bush, quien estaba en el cargo cuando ocurrieron los ataques, tuvo palabras similares y se refirió a la actual desunión que parece reinar en la sociedad estadounidense.

“En las semanas y meses que siguieron a los atentados del 11 de septiembre, estaba orgulloso de dirigir a un pueblo impresionante, resistente y unido”, dijo el expresidente en la ceremonia que tuvo lugar en Shaksville, en Pensilvania, donde se estrelló el último de los cuatro aviones comerciales Al Qaeda secuestró.

“Si hablamos de la unidad de América, estos días parecen lejanos”, lamentó Bush.

Quien no se hizo presente fue Donald Trump, único expresidente vivo ausente de los actos de ayer, con la excepción de Jimmy Carter, que a sus 96 años ya no viaja a ceremonias oficiales. No obstante, Trump difundió un comunicado en el que más bien aprovechó la fecha para atacar a Biden por la forma en que manejó el retiro de EE.UU. de Afganistán, el cual incluyó la muerte de 13 militares estadounidenses en un atentado del Estado Islámico en Kabul, el 26 de agosto.

“El líder de nuestro país apareció como un estúpido, y eso nunca debe pasar. [Lo sucedido] fue consecuencia del mal planeamiento, increíble debilidad y líderes que nunca entendieron lo que estaba pasando. Este es el 20 aniversario de una guerra y debió ser un año de victoria, honor y fuerza, pero en lugar de eso Biden y su inepta Administración se rindieron”, increpó Trump, aunque no mencionó que fue bajo su propia gestión que se pactó con los talibanes el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Barack Obama también asistió a ceremonia, junto con su esposa.

Presidente Biden rindió respetos a las víctimas.

Colin Powell

Secretario de Estado estaba en Lima el 11-S

La mañana en que ocurrieron los ataques, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, se hallaba en Lima en un desayuno oficial con el presidente Alejandro Toledo, en Palacio de Gobierno. Craig Kelly, su asistente, le dio una nota 15 minutos después del primer impacto. “Por Dios, son noticias terribles”, comentó Powell. Inmediatamente, canceló sus compromisos y viajó a Washington.