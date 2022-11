Solo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, está habilitado a abrir conversaciones de paz con Rusia, dijo el viernes la Casa Blanca, rechazando la idea de que estaba presionando a Kiev para negociar con Moscú.

“Todos estamos de acuerdo en que un acuerdo diplomático negociado es lo mejor a hacer además de que (el presidente ruso, Vladimir) Putin simplemente retire sus tropas”, dijo a periodistas el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

“También hemos dicho que solo Zelenski puede determinar si está listo para las negociaciones y cuándo, y cómo son esas negociaciones”, declaró. “Nadie de los Estados Unidos lo está empujando hacia la mesa” de negociaciones.

El comentario se produjo dos días después de que el máximo general del Pentágono, el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley, sugiriera que después de sus importantes victorias en el campo de batalla y con las fuerzas rusas significativamente debilitadas, Kiev podría aprovechar y abrir conversaciones para poner fin a la guerra.

Milley comentó igualmente que es poco probable que las fuerzas ucranianas puedan recuperar pronto todo el territorio que Rusia ha ocupado, especialmente la península de Crimea, de la cual Moscú se apoderó en 2014.

Pero Kirby enfatizó que no hubo presión y que Estados Unidos no estaba tomando sus propias acciones.

“No vamos a tener discusiones con los rusos sobre el fin de esta guerra en Ucrania sin que Ucrania sea parte de esa conversación”, señaló.

“Esas conversaciones no están ocurriendo porque el presidente Zelenski ha dejado en claro que no está listo para eso!, dijo Kirby. “Y no se puede culpar” por ello, señaló, porque la propio Moscú ha indicado que no está lista para negociar.

