Estados Unidos: Muere el hombre que se prendió fuego cerca a la Casa Blanca

El hombre que se prendió fuego el último miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca (Estados Unidos), murió debido a la gravedad de sus heridas, informaron las autoridades estadounidenses.

Según indicó en su cuenta de Twitter la Policía de Parques, el individuo se prendió fuego en la explanada de la Elipse, entre la mansión presidencial y el monumento a George Washington.

El parte policial identificó al fallecido como Arnav Gupta, originario de Bethesda, Maryland, un suburbio de Washington.

El Servicio Secreto -encargado de la custodia presidencial- señaló que Gupta recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y terminó falleciendo en el centro hospitalario.

Cabe mencionar que no es la primera vez que ocurre este tipo de acontecimientos. El 12 de abril, un hombre prendió fuego a su abrigo frente a la Casa Blanca, pero sus heridas no resultaron mortales.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme

— Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) 29 de mayo de 2019