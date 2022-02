Un bebé de 5 meses se encuentra entre la vida y la muerte luego que su niñera lo dejara caer al piso. El hecho se dio luego que Fidelina Velásquez contratara a Bertha López Vásquez, de 21 años, para que cuide a sus dos hijos en su casa de Houston, Estados Unidos.

Horas después la niñera llamó a la madre de familia para señalarle que sus dos hijos estaban llorando. “Me llamó para decirme que mis dos niños estaban llorando, le pregunté si estaban bien y me dijo que sí. Más tarde me mandó una foto de él (Adrián). Después me dijo que me apurara que el bebé estaba dejando de respirar, que estaba desmayado y no respiraba”, contó Velásquez a Univision 45.

Ella pensó que se trataba de un accidente, pero luego se enteró que la niñera fue la culpable. “Empecé a llorar mucho al ver que ella le hizo eso, nunca me imaginé, yo pensé que era un descuido de ella pero ella lo hizo conscientemente, lo golpeó con sus propias manos, es muy injusto, la verdad”, añadió.

La niñera aceptó que dejó caer al bebé y, tras levantarlo, él empezó a tener convulsiones, por lo que llamó a emergencias. El menor fue llevado al hospital St. Joseph, donde se le diagnosticó fracturas en la espada y el cráneo. Luego lo trasladaron al hospital de Texas.

Por su lado, López admitió que Fidelina Velásquez y Carlos Caxaj la dejaron al cuidado de Adrián. El bebé comenzó a llorar y ella lo aventó al aire, pero se le resbaló de las manos, por lo que cayó al suelo.

El bebé hasta el momento no presenta mejoría y, debido a su estado, los médicos no han podido examinarlo en su totalidad. Los padres, de orígenes latinos, han creado una cuenta de GoFoundMe para cubrir los gastos del menor.

