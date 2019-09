Irán advierte "guerra total" si reciben ataque militar de EE.UU. o Arabia Saudita

Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán, señala que no desean una guerra con Estados Unidos o Arabia Saudita, pero si sucede, defenderán sin temor su territorio. (Foto: AFP)

"¿Cuál sería la consencuencia de un ataque estadounidense o saudita contra Irán?", preguntó un periodista de CNN a Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

"¡Una guerra total!", respondió con expresión grave. "No queremos la guerra, no queremos un enfrentamiento militar. Creemos que un conflicto armado basado en un engaño es algo terrible. Pero no temblamos cuando se trata de defender nuestro territorio", advirtió.

Esta fue la respuesta del canciller iraní luego de que Mike Pompeo, secretario de estado de Estados Unidos, acusará de los ataques contra dos importantes infraestructuras petroleras saudíes a Irán, calificándolos además como "acto de guerra".

"Acto de guerra o agitación para una guerra contra Irán", dijo Zarif, quien además en Twitter negó las acusaciones explicando que es "una agitación orquestada".

Desde Riad, capital de Arabia Saudita, también se aseguró que los ataques aéreos reinvindicados por los rebeldes hutíes de Yemen fueron "sin duda patrocinados" por Teherán, capitán de Irán.

Pero Zarif afirma que "es una invención" y que no desean una guerra.