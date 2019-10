Estados Unidos: un tiroteo en un bar de Kansas deja cuatro muertos y cinco heridos

Washington. Un tiroteo en un bar privado de Kansas City, en Estados Unidos, ha dejado cuatro muertos y cinco heridos, según la policía de esa localidad, que ha indicado que el sospechoso se dio a la fuga y las autoridades lo están buscando.

El suceso se produjo en la madrugada del domingo, sobre la 01:27 hora local (06:27 GMT), explicó a la cadena CNN el portavoz de la policía de Kansas City, Thomas Tomasic.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía encontró dentro del bar a cuatro personas fallecidas y cinco heridas, que fueron transportadas a hospitales cercanos y se encuentran estables, detalló el portavoz policial.

Ahora, los agentes están tratando de averiguar si existen vídeos de vigilancia que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido en el establecimiento, llamado Tequila KC Bar y ubicado en el centro de Kansas City, la tercera ciudad más poblada del estado de Kansas.

El bar es un establecimiento privado que solo admite a quienes son miembros. En su web, se describe como "un bar de barrio con bebidas frías y gente fantástica" y su menú incluye tacos, burritos, nachos y pizzas.

