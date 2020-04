Un estudio dirigido por el dematólogo italiano, identificado como Sebastiano Recalcati, quien trabaja en el hospital Alessandro Manzoni de Lecco (Lombardía, Italia), descubrió que las erupciones cutáneas y dermatosis infecciosas podrían asociarse como síntomas del nuevo coronavirus, COVID-19.

La investigación aceptada para la publicación en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology tomó una muestra de 88 pacientes, de los cuales 18 desarrollaron manifestaciones en su piel.

10 de ellos experimentaron irritaciones en su piel después de ser hospitalizados, mientras que ocho tuvieron ese problema al inicio de la enfermedad respiratoria.

Eso no es todo, siguiendo con el mismo número de pacientes que presentaron problemas cutáneos, 14 tuvieron rash eritematoso, 3 urticaria generalizada y 1 vesículas tipo varicela.

Sebastiano Recalcati indicó que las manifestaciones en la piel se curaban en pocos días. Sin embargo, aún no se logra determinar con exactitud si el coronavirus es el causante.

La Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) resaltó un estudio de dermatólogos chinos del Tercer Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, en Cantón, que precisaban que los problemas cutáneos podrían ser originados por una reacción alérgica a los medicamentos que suele prescribir los especialistas de la salud.

La investigación italiana también detalla que los problemas en la piel observados en pacientes con COVID-19 son parecidos a los que comúnmente aparecen en cualquier infección vírica.

Cabe recordar que aún no se ha desarrollado ninguna vacuna contra el coronavirus, enfermedad que aún está siendo investigada por científicos en el mundo.

