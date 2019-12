El expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó en condición de refugiado a Argentina, en viaje realizado desde Cuba, reportó Felipe Solá, canciller de este país sudamericano.

“(Evo Morales) aterrizó recién en Ezeiza. Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado”, declaró al canal de noticias TN.

El canciller aseguró que el exmandatario “se siente más cómodo acá que en México”.

Morales llegó con total hermetismo a Buenos Aires, junto con su exvicepresidente Álvaro García Linera, la exministra Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, quienes también estuvieron asilados en México. No está previsto un encuentro este jueves de Morales con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo el canciller quien no precisó en qué lugar del país permanecerá.

El exmandatario boliviano era una de las personalidades a las que Fernández había invitado a la ceremonia de su investidura, pero finalmente llegó dos días después donde ya están instalados sus dos hijos. Morales dimitió el 10 de noviembre luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social tras fracasar su intento de perpetuarse en el poder por cuarto mandato consecutivo mediante elecciones consideradas fraudulentas por la misión de observación de la OEA.

El dirigente cocalero recibió inicialmente asilo en México, desde donde denunció un “golpe de Estado” en su contra. Fernández colaboró con el operativo para sacar al expresidente de Bolivia y su llegada a México.

“No reconocemos el gobierno de Bolivia (de transición de Jeanine Añez) pero sí hacemos votos y trataremos de no poner el más mínimo palo en la rueda, sino más bien de ayudar para que las elecciones se hagan lo antes posible”, declaró este jueves el canciller argentino. El de Bolivia “es un gobierno de facto”, agregó, aunque admitió que “puede tener el apoyo de parte de la sociedad”.

Los hijos de Morales, Evaliz y Alvaro, se encuentran ya desde el 23 de noviembre en Argentina, donde vive la mayor comunidad boliviana fuera del país. Tras llegar a Buenos Aires, los hijos de Evo Morales recibieron la visita del entonces presidente electo Alberto Fernández, quien asumió el gobierno el martes pasado.

Fuente: AFP