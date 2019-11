Evo Morales: Mientras la Asamblea no apruebe mi renuncia sigo siendo presidente

Síguenos en Facebook

No tiene fecha de regreso a Bolivia. Evo Morales, quien presentó su carta de renuncia a la presidencia de Bolivia, dice que mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional no la acepte sigue siendo el presidente de dicho país, sin embargo hasta el momento no tiene una fecha de regreso.

"Me dicen los juristas que mientras la Asamblea no apruebe mi renuncia sigo siendo presidente", afirmó en una entrevista para BBC Mundo. Asimismo, culpa del presunto "golpe de Estado" a la OEA (Organización de Estados Americanos), que mediante un informe reveló las irregularidades de la última elección presidencial, así como a la derecha, policía y fuerzas armadas. "No llego a la presidencia para hacer plata, sino para hacer patria", afirma.

Sin embargo, la entrevista se puso tensa cuando el periodista le preguntó sobre los errores que tuvo durante el tiempo que fue presidente. Evo Morales le regresa la pregunta y le pide al periodista que le señale esos errores. "No quiero pensar que usted es representante de la derecha boliviana. Una vez sacamos un decreto supremo de levantar la subvención a los combustibles. Me equivoqué, he corregido. Sé corregir mis errores", dijo Evo Morales.

"Respóndame, como periodista, ¿quiere ver muerto a Evo?"

Fue la pregunta que hizo Morales al periodista tras preguntarle sobre su salida de Bolivia. Gerado Lissardy, periodista de BBC Mundo le recordó su frase "quien se va de Bolivia es un 'delincuente confeso'", respecto a la salida del país que realizó Morales, a que él respondió "claro, los corruptos con pruebas, con procesos, con sentencias se escaparon".

"Oye, pregúntame no con chanchullas"

"Te están dictando para que preguntes. Yo conozco esa clase de periodistas", dijo Morales a Lissardy sobre quien afirmaba que le estaban dictando las preguntas. El periodista responde que su teléfono "está en modo avión. No está conectado con nada. Estas son mis preguntas que tengo escritas", afirma.

¿Por qué México y no Venezuela?

Una de las preguntas que más incomodó fue sobre el asilo político en México. "Uno de sus aliados en América Latina es Venezuela, ¿por qué no fue para allá?". Morales respondió que no había la logística, que pudo haberse ido a China o Rusia, pero él decidió irse a México. "Yo pensaría que usted desea que Evo esté muerto", afirmó Morales.

"No me trate de mentiroso"

Sobre el cuestionamiento de una negociación entre la gente de Evo Morales y de la actual presidenta interina Jeanine Áñez, Morales mencionó que "cualquier negociación tiene que ser para pacificar Bolivia y justamente para que no haya hechos de sangre, el domingo en la mañana dije: vamos al diálogo, que haya nuevas elecciones si quieren sin Evo Morales, y con nuevo Tribunal Constitucional Supremo Electoral. Dije eso, no es ninguna novedad".

Sin embargo, el periodista le recordó que eso dijo después de irse de Bolivia, no cuando llamó a nuevas elecciones. "Por favor no me trate de mentiroso. Nunca en mi vida he tenido problemas con periodistas", señaló. Finalmente, aclaró que hasta el momento no tiene fecha para regresar a Bolivia.