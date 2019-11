​Evo Morales tras haber buscado un cuarto mandato: Habría bastado hasta el Bicentenario 2025

Síguenos en Facebook

Asilado por el gobierno mexicano, Evo Morales aseguró en una entrevista para El Universal que no está arrepentido de haber buscado tener un cuarto mandato en Bolivia y que debió haber permanecido hasta el 2025 para completar su modelo.

"No me arrepiento, no, porque ganamos elecciones en la primera vuelta: no como antes, con más del 50%, 60%, pero también quiero decirles que ahora algunos que votaron por la derecha o por otros están arrepentidos. Como he permanecido tanto me acusan de dictadura...pero ahora el pueblo está viendo una dictadura", dijo Morales cuando le preguntaron si fue un error postular nuevamente.

"Yo creo que habría bastado hasta el Bicentenario (2025), con cinco años más estaba consolidando el crecimiento económico, la integración de Bolivia y la universalización de los distintos programas sociales. Esa es la idea de Bolivia con desarrollo, con igualdad social, con integración, y con un tema de industrialización", explicó.

El exmandatario del país andino señaló también está dispuesto a regresar a su país si la Asamblea Legislativa no acepta la renuncia que presentó el pasado domingo y que se siente capaz de pacificar los constantes enfrentamientos entre civiles y las fuerzas armadas, a quienes hizo un llamado de no "mancharse la manos de sangre".

"Mi renuncia está en la Asamblea, si la Asamblea rechaza mi renuncia yo vuelvo. En este momento me siento capaz para pacificar Bolivia...La pacificación no va a llegar con balas, con armas, como están haciendo. Llegará con diálogo con la participación de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, con países voluntarios como mediadores", señaló al medio mexicano.