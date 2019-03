Facebook volvió a caer: Aún no hay resolución en todas sus plataformas

Otra vez los servicios y plataformas de Facebook presentan fallos a nivel global. Tras la primera caída, registrada al mediodía del miércoles 13, hora peruana , las aplicaciones que forman parte del ecosistema vuelven a presentar problemas de conexión. Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook vuelven a caer.

La señal de Facebook se registra en algunos usuarios, pero en otros, sencillamente se demora o no se publica lo mandado.

La plataforma para desarrolladores Facebook for developments aún está en reparación de la caída: "Actualmente estamos experimentando problemas que pueden hacer que algunas solicitudes de API se demoren más o fallen inesperadamente. Estamos investigando el problema y trabajando en una resolución."

Esta nueva caída nos permite apreciar que la normalidad no logró mantenerse luego de la ligera reposición de servicios. De momento, Facebook ha confirmado en redes que no se trata de un ataque de negación de servicio (DDoS), y que siguen trabajando en la solución al problema.

Were aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. Were working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 13 de marzo de 2019