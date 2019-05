Familia de cadete peruano preso en Estados Unidos por presunto abuso sexual clama inocencia

Síguenos en Facebook

Un cadete de la Fuerza Aérea peruana fue declarado culpable por el delito de violación sexual, en los Estados Unidos y podría ser sentenciado a 30 años de cárcel. Sin embargo, sus familiares alegan que durante el juicio no se presentaron evidencias que argumenten su culpabilidad.

Se trata de Álvaro Velarde Mogollón (20), quien en junio de 2018 obtuvo una beca para formar parte de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En octubre de ese mismo año una cadete lo acusó de violación sexual dentro de esas instalaciones militares.

“Fue solo su palabra contra la de él, mi hermano no pasó por ningún examen de médico legista, no se le tomó su declaración, simplemente se le encerró sin oportunidad de defenderse. Se perdió evidencia como la ropa interior. Ha sido una decisión (la del jurado) totalmente sesgada”, manifestó Rodrigo Velarde, hermano del cadete.

La familia del acusado contó que Álvaro inició una relación con la joven norteamericana y que el 23 de octubre ella lo citó para hablar ya que estaba fastidiada porque este le había contado a sus amigos sobre su relación.

En ese encuentro es que habrían mantenido relaciones sexuales consentidas, según la familia del demandado. En una carta que el militar escribió a su familia y que está publicada en la página de Facebook “Justice for Alvaro” señala lo siguiente:

“Tuvimos relaciones consensuadas. Minutos después que iniciamos nuestro encuentro sexual, Isabel me pidió que parara. No estando seguro de lo que escuché, me detuve y le pregunté: "¿Qué?" "Para", repitió ella. Luego me aparté de ella y le pregunté si estaba bien. Se levantó y miró a su alrededor buscando su ropa. Le entregué los pantalones que ella había estado usando, la miré, yo estaba demasiado confundido decidí darle el espacio que ella necesitaba y me fui de su habitación", relató el joven.

Después de este último hecho, Velarde Mogollón aseguró que intentó comunicarse con la joven para conocer cómo se encontraba.

"Le envié un mensaje de texto varias veces al día siguiente, esta vez preguntando si estaba bien. Confundido por qué ella no quería hablar más conmigo. Ella finalmente respondió: 'hey, he estado ocupada. ¿Necesitas algo?'.

La defensa de Álvaro señaló que la joven demandante mintió ante el jurado en varias oportunidades. Una de ellas fue al decir que no conocía al cadete.

Álvaro Velarde fue arrestado por dos cargos de abuso sexual agravado y un cargo de contacto sexual abusivo. Actualmente, permanece internado en el Centro de Detención del Condado de Jefferson a la espera de su sentencia la cual está programada para el 30 de julio.

A través de un comunicado, la FAP anunció que ejecutarán el procedimiento de baja. Asimismo, la institución recalcó que rechazan todo acto de violencia sexual.

Por otro lado, la familia señaló que apelarán una vez dictada la sentencia y pidieron ayuda a las autoridades peruanas.