Una investigación del canal televisivo francés M6 puso en evidencia exclusivas cenas en costosos restaurantes de París que violan la cuarentena y reciben comensales en medio del tercer confinamiento por el COVID-19 que vive el país galo. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ordenó una investigación policial y dijo son “totalmente inaceptables”.

Desde el pasado sábado, y por cuatro semanas, el país galo implemento restricciones. Todas las escuelas y comercios no esenciales deben permanecer cerrados. Los restaurantes y cafés no pueden atender a los clientes dentro de los locales y hay toque de queda nocturno de 7 p.m. a 6 a.m.

En la grabación se observa como una persona ingresa a este lugar secreto con las cortinas cerradas en un edificio de departamentos. Según la investigación periodística, el menú que se ofrece cuesta entre 160 euros hasta 490 euros por persona.

Investigación

Además del riesgo al que exponen estos restaurantes a sus comensales se cree que algunos ministros de estado podrían haber asistido a este tipo de eventos. “Esta semana cené en dos o tres restaurantes, los llamados restaurantes clandestinos, con algunos ministros”, se escucha decir a una mujer.

El video de la investigación periodística se volvió viral y desencadenó el hashtag de Twitter #OnVeutLesNoms (queremos los nombres).

Las sanciones por delitos cometidos durante la cuarentena en Francia varían desde 135 euros por violar el toque de queda, hasta un año de cárcel y una multa de 15 mil euros por poner en riesgo la vida de alguien.

“Estas personas deben ser procesadas e, imagino, condenadas por haber organizado tales fiestas”, dijo Darmanin y agregó que no existen reglas para personas adineradas y otro para personas “comunes”.

