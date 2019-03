Guaidó sobre arribo de militares rusos a Venezuela: "Violan la Constitución nuevamente"

Síguenos en Facebook

El autoproclamado presidente 'encargado' de Venezuela, Juan Guaidó, declaró tras la llegada de militares rusos a tierras llaneras.

"Pareciera que (en el gobierno de Nicolás Maduro) no confían en sus militares, porque los importan (...). Violan la Constitución nuevamente", dijo el jefe del Parlamento Venezolano.

El gobierno ruso legitima el régimen. Su portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zarajova, aclaró que la presencia de los uniformados se justifica por la cooperación que necesariamente debe darse entre Moscú y Caracas, con "pleno respeto a la legalidad".

Según la ley, el Parlamento Venezolano es el encargado de autorizar cualquier misión militar extranjera a Venezuela.

"No trajeron plantas (eléctricas) en esos aviones, no trajeron técnicos (...). No. Trajeron militares extranjeros a suelo nacional", cuestionó Guaidó.

Según prensa local, el pasado sábado dos aviones de Rusia arribaron al aeropuerto internacional de Maiquetía. Las aeronaves llevaban equipos y cientos de militares encabezados por un alto oficial.

A nombre del régimen, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha manifestado que el arribo de militares a tierras llaneras está totalmente justificado.

"El apoyo de Rusia a Venezuela se fundamenta en verdades, sentido común y respeto al Derecho Internacional", publicó en Twitter.