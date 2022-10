La campaña por las elecciones legislativas estadounidenses se recrudeció este martes con un candidato republicano en el punto de mira: Herschel Walker, un opositor al aborto, de quien se ha publicado que en 2009 pagó a una antigua novia para que interrumpiera su embarazo.

La mujer, que pidió no ser identificada, ha revelado al diario The Daily Beast que la alentó a terminar la gestación porque consideraba que no era su momento adecuado para tener un hijo. Aunque ella compartía ese sentimiento, dijo no saber que el hombre había tenido un hijo con otra mujer ese mismo año.

El aspirante a senador, de 60 años, es un antiguo jugador de fútbol americano que en esta campaña a los comicios del próximo 8 de noviembre ha comparado el aborto con el asesinato y ha asegurado que no debería haber excepciones a su veto, ni siquiera en caso de violación, incesto o cuando esté en peligro la vida de la madre.

Su antigua novia mostró a The Daily Beast un recibo del aborto al que se sometió y un depósito bancario por valor de 700 dólares con el que asegura que Walker cubrió los 575 dólares que le costó la intervención y otros 125 para su recuperación.

Asimismo, dijo haber recibido una tarjeta con la que este le deseaba que se restableciera pronto.

Walker nunca se arrepintió de ese aborto, asegura la mujer, y ella ha decidido contar públicamente ese episodio porque no soporta la “hipocresía” del ahora candidato.

Contra el exjugador ha saltado también su propio hijo, Christian Walker, que reprocha a su padre en las redes su doble discurso.

“¿Qué valores familiares? Tiene cuatro hijos de cuatro mujeres distintas y no estuvo en casa criando a ninguno de ellos. Estaba fuera acostándose con otras mujeres”, ha afirmado en Twitter, donde dice haber reconocido la escritura de su padre en la tarjeta mencionada y señala que este no hace más que mentir.

El candidato a senador subraya que nunca pagó por ese aborto y que esto no le va a hacer abandonar su ambición política: “Nunca pedí a nadie que abortara”, sostuvo también en Twitter.

Su alegato está respaldado por el Partido Republicano y por el propio expresidente Donald Trump (2017-2021).

“Herschel ha negado los cargos en su contra y no tengo ninguna duda de que tiene razón. Están tratando de destruir a un hombre que tiene un gran futuro por delante, igual que fue un gran atleta en el pasado. Es muy importante para nuestro país y el gran estado de Georgia que Herschel Walker gane esta elección”, apuntó el exmandatario a través de un comunicado.

El aborto ha copado protagonismo en las próximas elecciones después de que el Supremo revocara en junio la protección del derecho a abortar, vigente a nivel estatal desde 1973, y permitiera así a cada estado fijar sus propias leyes al respecto.

Fuente: EFE