Hong Kong: Manifestantes se enfrentan con bombas molotov a la policía (VIDEO)

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong y los manifestantes se enfrentaron con gases lacrimógenos y cócteles molotov el domingo, tras marchas contra el gobierno declaradas ilegales a las que se sumaron decenas de miles de personas terminando en caos, con bancos chinos y estaciones de metro como objetivo y cientos de tiendas destruidas.

Después de dos semanas de una relativa calma, la protesta mostró que la compaña en favor de la democracia no ha perdido respaldo y que los manifestantes de línea dura seguirán enfrentándose con la policía.

Se puede ver que las personas no cederán fácilmente su derecho a manifestarse (...) la participación de hoy es mayor a la que esperaba, dijo Daniel Yeung, un desempleado que protestaba. Se puede ver que mientras la gente siga saliendo en gran cantidad estamos seguros y podemos seguir luchando.

Hong Kong ha sido golpeado por masivas y violentas protestas en contra de Beijing y el endurecimiento del control sobre la ciudad, en la peor crisis política desde que Gran Bretaña devolvió la ciudad a China en 1997.

Los manifestantes lanzaron bombas molotov a la estación policial de Tsim Sha Tsui, en la península de Kowloon, después de que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

The moment a Molotov cocktail hit the riot police frontlines from above on Sunday. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB #china Vid: HKFP.

In full: https://t.co/8TNWTji0on pic.twitter.com/OnJHh3FUzH

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 20. lokakuuta 2019