Hong Kong: Periodista pierde un ojo por bala de goma durante protestas (VIDEO)

La periodista indonesia, Veby Mega Indah, perdió un ojo por una bala de goma disparada por la policía mientras cubría las violentas manifestaciones de grupos prodemocráticos en Hong Kong.

Veby Mega Indah, de 39 años, estaba transmitiendo en vivo a través de Facebook Live para el portal de noticias Suara.com.hk, cuando una bala de goma impactó en su ojo y la hizo caer al suelo, donde fue auxiliada por otro colegas.

En el video se aprecia que la reportera vestía el chaleco que la identificada como personal de prensa y que ella y el grupo de periodistas que cubrían los incidentes en un puente peatonal en Wan Chai, que conducen a oficinas gubernamentales en el corazón de la ciudad, gritan somos reporteros antes que empiecen los disparos.

Michael Vidler, abogado de la periodista herida, confirmó que el ojo que sufrió el impacto de la bala de goma sufrirá de ceguera permanente.

Los médicos han informado que lamentablemente las lesiones que recibió como resultado de los disparos de la policía provocarán ceguera permanente en su ojo derecho. Se le informó (a Veby Mega Indah) que la pupila de su ojo se rompió por la fuerza del impacto. El porcentaje exacto de daño permanente sólo puede ser evaluado después de la cirugía, precisó dijo Vidler, en declaraciones que reproduce el sitio Hong Konf Free Press.

Suara.com.hk publicó su rechazo enérgico al ataque que sufrió su reportera y exigió justicia para ella, recordando que se trata de una periodista con experiencia, dedicación y comprometida con su labor.

Esto no debería suceder, la policía debe ayudar a los periodistas y no disuadirlos, especialmente no dispararles. Veby estaba con otros periodistas que también cubrían la protesta cerca del edificio de inmigración. Llevaba su tarjeta de reportero, chaleco reflectante, casco con prensa y gafas protectoras en el momento del tiroteo. Claramente, Veby se distinguía de los manifestantes. Condenamos enérgicamente este incidente y seguiremos exigiendo justicia mientras rezamos por su recuperación, señaló Suara en su página de Facebook.

Hong Kong vive desde junio una aguda crisis política y social. Hace unos días, un estudiante de 18 años fue herido de bala en el pecho. Su situación presentó gravedad, pero en este momento es estable, según información del hospital donde está internado.

She is Veby Mega Indah from Suara Hong Kong News. Her right eye was shot by HK Police yesterday. Indonesian consulate in HK said her situation is stable.#FreeHK #HKPoliceTerrorism #hkpolicebrutality pic.twitter.com/1ATz27PZbj