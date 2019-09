Los primeros videos de la destrucción que causó el huracán Dorian en Bahamas

El huracán Dorian de categoría 5, la más alta en la escala Saffir Simpson, ha llegado hasta las islas Ábaco, ubicadas al norte de Bahamas, y a través de las redes sociales han empezado a aparecer videos que muestran el gran impacto que ha tenido el ciclón.

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex

Casas y árboles destruidos, autos esparcidos y calles inundadas son los terribles daños que ha generado el huracán, cuya velocidad ha superado los 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Los bomberos de las islas Ábaco iniciarán una evaluación para determinar los daños apenas la tormenta se aleje a otra localidad.

"Los miembros del departamento de bomberos estarán haciendo evaluaciones de daños de primera mano una vez que todo esté claro. Los vamos a publicar como los tenemos. Ahora no es un momento para el pánico ahora es el momento de planear cómo empezar la recuperación", comunicaron a través de su cuenta de Facebook.

El huracán Dorian, luego de moverse por las islas Ábaco seguirá su rumbo hacia el noroeste antes de encaminarse hacia el norte.

This is in Marsh Harbour, Abaco In the The Bahamas being pounded by Hurricane Dorian on Sunday 1st September, 2019 at this time #HurricaneDorian2019 #HurricaneDorian #hurricane #hurricandorian #weather #ClimateChange #242 #Bahamas pic.twitter.com/fPiAZG6rGl

— James Julmis (@julmisjames) September 1, 2019