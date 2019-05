Iker Casillas: Esposa de arquero fue operada por un cáncer de ovario

Síguenos en Facebook

A poco tiempo del infarto sufrido, el arquero español Iker Casillas vuelve a enfrentarse a otro partido difícil en su vida: su esposa, la periodista Sara Carbonero, fue operada a causa de un cáncer de ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras [refiriéndose al cáncer] que todavía me cuesta escribir", publicó Carbonero en sus redes sociales.

La noticia fue difundida por la misma periodista, quien a través de su cuenta de Instagram reveló que pasa por una 'tormenta', citando al escritor Haruki Murakami.

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", expresó Carbonero.

La periodista ha mostrado confianza en su pronta recuperación, pues los médicos han diagnosticado a tiempo la enfermedad. "Afortunadamente lo hemos pillado a tiempo", cuenta que le dijeron.

Su esposo, el guardameta campeón con España en el mundial Sudáfrica 2010, le envió un comentario en la publicación, apoyándola en este duro momento. "Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero" comentó.