La comunidad que prostituye a sus hijas para poder subsistir (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La remota comunidad nómada y pobre de Bacchara, India, tiene una controvertida costumbre desde hace siglos: prostituir a las mujeres de la familia a partir de los 10 ó 12 años.

Y, cuando se hacen mayores, una hermana menor la reemplaza.

Esta costumbre ha pasado de generación en generación como una "tradición aceptada", y los varones de la familia viven de las ganancias que generan estas niñas.

Lo cuenta Heena, una sobreviviente: "Tenía solo 15 años cuando me forzaron a esto. Tuve que dejar mis estudios y seguir el mismo camino que mi mamá y mi abuela materna", le dijo a la BBC.

Cada día, atendía a numerosos clientes: desde hombres pobres del campo hasta ricos camioneros.

"Para cuando tuve 18 me di cuenta de lo malo que era esto y me sentí muy enojada. ¿Qué opciones tenía? ¿Cómo sobreviviría mi familia si no ganaba dinero de esta forma?".

Heena tuvo una niña y eso hizo que tuviese que trabajar más duro.

Ser trabajadora sexual significa también que les está prohibido casarse con un hombre de la misma comunidad.

En algunos casos, el padre o el hermano actúan como su proxeneta. E incluso en las bodas, en esta comunidad, se hacen de forma diferente. Pues la familia de la novia es la que exige un alto precio por su hija, algo que se conoce como "dote invertida".

Las jóvenes, conocidas localmente como khilawadis o "las que juegan", esperan en camastros de soga en grupos o solas, llamando la atención a sus posibles clientes. Ocupan mayormente áreas rurales o las zonas aledañas a las carreteras, en sitios donde se detienen los camioneros.

Hacen un acuerdo con los camioneros, que pagan entre US$1,45 y US$2,80 por la transacción. Según los locales, los mejores precios se pagan por una virgen, que suele costar alrededor de US$72.

"Durante el día, vienen entre cuatro y cinco hombres. Por la noche, nos vamos a hoteles o algún lugar cerca de aquí".Siempre corremos el riesgo de que nos infecten", explica Heena.

Un informe publicado por el periódico nacional The Hindu en el año 2000 decía que muestras de sangre de 5.500 miembros de la comunidad revelaron que cerca del 15% tenían VIH.

Varias de estas jóvenes, además, acaban teniendo hijos producto de estos encuentros sexuales.

Eventualmente, Heena luchó para salirse del sistema con la ayuda de una ONG local.