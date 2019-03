Informe fiscal concluye que Donald Trump no conspiró con Rusia para llegar a la presidencia

Síguenos en Facebook

El minucioso informe del fiscal Robert Mueller concluyó que ninguna persona del entorno de la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conspiró con las autoridades de Rusia para la victoria en las elecciones de 2016.

De acuerdo con una carta difundida por el fiscal general, William Barr, la investigación no halló a nadie vinculado al mandatario ni el propio Trump en acciones irregulares como había trascendido hace algunos meses en Estados Unidos.

Entre otras conclusiones del informe fiscal destacó que no habrá nuevos juicios por la "trama rusa".

"El informe no recomienda ningún otro procesamiento ni el fiscal especial ha obtenido nuevas imputaciones "selladas" que aún queden por hacerse públicas", refirió Barr.

Hay 26 rusos acusados por supuestamente haber favorecido a la campaña de Trump; no obstante, no serían juzgados en Estados Unidos porque no hay un tratado bilateral de extradición.