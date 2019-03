Intentó tomarse selfie con jaguar pero fue atacada luego de saltar la barrera de seguridad

El susto de su vida. Una joven se arriesgó y saltó la barrera de seguridad de un zoológico solo para tomarse una selfie con un jaguar, sin embargo su intento por conseguir "la foto perfecta" casi la lleva a la muerte.

A través de Twitter, un usuario difundió el insólito hecho. En el video se puede observar como la mujer es auxiliada después de ser atacada por el feroz animal.

El hecho ocurrió en el Wildlife World Zoo, situado en Arizona, Estados Unidos, cerca de Phoenix. Por suerte, sus lesiones no resultaron de gravedad y su vida no corre peligro.

GRAPHIC VIDEO ALERT

Just in to #12News: a woman was attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo. This video of the victim and the jaguar comes courtesy of Adam Wilkerson. pic.twitter.com/o6wmlda4Ey

— Mitch Carr (@mitchcarrtv) 10 de marzo de 2019