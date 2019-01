Israel se une a Estados Unidos y reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Israel se une a Estados Unidos y reconoce al diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el reconocimiento a través de su cuenta de Twitter e indicó que se une a EE.UU, Canadá y la mayoría de países sudamericanos sobre un nuevo "liderazgo" en el país llanero.

Como se recuerda, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como nuevo mandatario de Venezuela con la finalidad de salir de la crisis económica y social en que se encuentra su país.

El liderazgo de Guaidó fue reconocido por la mayoría de países sudamericanos, entre ellos Perú.

Por otro lado, Nicolás Maduro denunció un "golpe de Estado en desarrollo" y recibió el respaldo de países como Rusia, China, Turquía, Bolivia, México, entro otros.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela. pic.twitter.com/gs6OdXKNCy

— PM of Israel (@IsraeliPM) 27 de enero de 2019