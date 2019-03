Ivanka: "El trabajo más duro del mundo es ser la hija de Donald Trump"

Síguenos en Facebook

Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos Donald Trump se animó a responder a los cuestionamientos por el cargo que tiene en el gobierno.

En la tradicional cena con la prensa en el exclusivo Club Gridiron, Ivanka aseguró que ser la hija del mandatario estadounidense es "el trabajo más duro del mundo".

"No, esto no es una broma. Como si ser la hija de Donald Trump no fuera el trabajo más duro del mundo", mencionó.

En compañía de su esposo, Jared Kushner también asesor del jefe de Estado, Ivanka reveló que no le había dado tiempo para preparar chistes en un afán de amenizar la cita, ya que su progenitor le había pedido por la tarde que participe de la cena.

Los comentarios de la asesora ocasionó las risas de los periodistas congregados en el club.

Al ser consultada por la ausencia del presidente de Estados Unidos, Ivanka respondió: "La oportunidad de burlarse de los medios no es algo que él desaproveche. Para mi padre cada día es una cena de Gridiron".