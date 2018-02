Hija de Donald Trump sobre acoso sexual: "Yo creo en mi padre, yo conozco a mi padre"

Síguenos en Facebook y YouTube

Ivanka Trump, hija del actual presidente de Estados Unidos y asesora superior no remunerada de La Casa Blanca, se mostró ofendida cuando se le cuestionó respecto a las acusaciones de acoso sexual contra su padre durante el 2017.

La hija del polémico Donald Trump, fue entrevistada por Peter Alexander en el programa The Today Show, del canal estadounidense NBC, y se le preguntó si le creía a quienes acusan a su padre de acoso y agresión sexual.

"Creo que es una pregunta un poco inapropiada para preguntarla a una hija, si es que ella cree en quienes acusan a su padre, cuando él ha declarado afirmativamente que esas acusaciones no son ciertas", expresó Ivanka Trump.

Pero su respuesta no se limitó a evadir la pregunta, como algunos presumen, sino que añadió que ella cree en su padre: "Yo creo en mi padre, yo conozco a mi padre. Así que creo que tengo ese derecho, el de creerle a mi padre", concluyó.

Responder es su deber

El impacto de su respuesta no se hizo esperar, y muchos especialistas en política han criticado en los medios locales y redes sociales a Ivanka Trump.

"Ella no solo es su hija, ella también es una consejera de La Casa Blanca, y su plan de trabajo debería ser darle apoyo a las mujeres. (...) Y yo creo que si tu padre ha sido acusado, no por una, ni dos, sino por dieciséis mujeres, eso sí es algo de lo que deberías hablar", criticó la periodista Sunny Hustin en el programa The View.

Para muchos, la postura de Ivanka Trump no hace más que anular desde el principio la posibilidad de preguntar sobre las acciones de su padre, lo que ha generado una gran molestia en la opinión pública al no poner por encima de su padre su cargo como asesora política.

"16 mujeres y Donald Trump"

*Foto: Rachel Crooks, mujer que acusó a Donald Trump de haberla besado a la fuerza en el 2006

En el año 2017, 16 mujeres denunciaron públicamente al Donald Trump por acoso sexual y agresión sexual en diferentes niveles.

Entre modelos y mujeres que trabajaron con Trump, 14 de las agraviadas declararon haber sufrido un acoso sexual directo, con acciones tales como tocamientos indebidos y besos forzados, además, muchas de ellas alegan que el presidente actuaba de manera "agresiva" al hacerlo.

Mientras que dos las mujeres que acusaron a Donald Trump, alegaron que vieron como el mandatario realizaba actos obscenos a otras féminas. Todos estos testimonios de acoso sexual fueron registrados en un documental titulado 16 mujeres y Donald Trump, producida por Brave New Films.

Cabe destacar, que Donald Trump antes de entrar a la presidencia del país norteamericano, se dedicaba a la producción del reconocido certamen de belleza, Miss Mundo, por lo que muchas de las acusaciones hacia él vienen por parte de modelos y participantes de este evento.