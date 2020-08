Pese a las alarmantes cifras de casos y decesos por el nuevo coronavirus en Brasil, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, generó polémica al comentar sobre la enfermedad en una visita a Río Grande del Sur.

“¿De qué tienen miedo? Desafortunadamente, creo que casi todos ustedes se contagiarán algún día (del coronavirus)”, sostuvo el mandatario brasileño.

Bolsonaro participó de esta manera en la inauguración de una escuela cívico-militar. Según RT, el presidente brasileño se quitó la mascarilla y cargó a menores de edad cuando se desplazaba hacia el referido centro de estudios.

“Las personas mueren todos los días por una serie de causas, pero así es la vida. Mi esposa ahora está contagiada, después de un mes de que yo contraje el virus, lo contrajo”, añadió.

Contra la OMS

La autoridad brasileña no desaprovechó la oportunidad de recomendar el uso de la cloroquina para los pacientes de coronavirus, mostrándose en contra de lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la falta de estudios sobre la eficacia de ese elemento.

“Ahora no tenemos alternativa. La gente dice ¡oh, no hay pruebas científicas de que funcione! Todos sabemos que no hay pruebas científicas, pero tampoco hay nadie que diga científicamente que no tiene ningún efecto. Entonces, usémosla”, remarcó.

Brasil ha reportado hasta este sábado 2,662,485 infectados por coronavirus y 92,475 decesos a causa de la enfermedad, siendo el segundo país de la región más afectado por la pandemia.

