Juan Guaidó a venezolanos: "Lleven el nombre del país en alto, son nuestros mejores embajadores"

El líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, declaró hoy a un canal de televisión argentino que el régimen de Nicolás Maduro solo se sostiene a través del miedo.

"La dictadura, en su esencia más elemental, es miedo", sostuvo el presidente encargado de Venezuela en una entrevista emitida por el canal Todo Noticias, de Buenos Aires.

Según afirmó Guaidó, el régimen de Maduro "utiliza militares cubanos para la persecución, y la inteligencia y la contrainteligencia" y en Venezuela "hay torturas, presos políticos y violación de la libertad de expresión".

"Le queda la persecución, la represión, la tortura y generar miedo en la ciudadanía para que no se revele", sostuvo.

Guaidó, que ha sido reconocido por medio centenar de países como presidente legítimo de Venezuela, consideró que el régimen de Maduro "está desvirtuado, no tiene reconocimiento internacional, no tiene respaldo popular y no puede solucionar uno de los problemas de los venezolanos".

Denunció que se trata de una "dictadura populista" que utilizó los recursos del Estado para "tratar de someter al venezolano a través del control social".

"Tenemos que recuperar la democracia, la libertades. Debemos avanzar entendiendo que va a ser la presión ciudadana y la presión internacional la que nos va a ayudar a terminar de encontrar una solución para Venezuela", dijo.

Aseveró que el gobierno de Maduro destruyó la economía venezolana, con un 25 % de la población en "emergencia humanitaria".

Crisis en Venezuela

"El sueldo mínimo en Venezuela son 6 dólares al mes. Hoy un venezolano no vive, sobrevive. Es parte de la tragedia que tenemos", dijo Guaidó, quien precisó que el valor de la cesta básica en su país es "cincuenta veces el salario mínimo".

Dijo que se logró ingresar "gran parte" de la ayuda humanitaria internacional a través de la frontera, pero reconoció que ésta no es suficiente "para poder atender la dimensión y la complejidad de la emergencia".

Por otra parte, afirmó que Rusia y China tienen grandes inversiones en Venezuela y" si hoy alguien tiene claro el colapso en la economía venezolana son precisamente esos dos países" que "no han podido ver retorno en su versión".

Venezolanos en otros países

En la entrevista, Guaidó también envió un mensaje a los casi 4 millones de venezolanos que dejaron su país por la crisis.

"Les pido que lleven siempre el nombre de Venezuela en alto. Son nuestros mejores embajadores. Gracias a ustedes también se ha visibilizado la crisis en nuestro país", sostuvo.

EFE