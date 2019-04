Juez de violencia machista investiga al hombre que ayudó a morir a su mujer

Síguenos en Facebook

El juez de Madrid, España que investigaba el caso de la muerte de María José Carrasco con ayuda de su marido Ángel Hernández se abstuvo en favor de un juzgado de Violencia contra la Mujer, según EFE.

El magistrado se inhibió en el número 25, que es el órgano que conoce del procedimiento, dado que es el que se encontraba de guardia de diligencias cuando se conocieron los hechos y el que procedió al levantamiento del cadáver de la mujer, enferma de esclerosis múltiple que había solicitado asistencia suicida a su marido.

Sin embargo, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid decidió que el caso se investigue en un juzgado de Violencia contra la Mujer. Sus razones son en que se basa en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

No obstante, el delito que se le imputa a Ángel Hernández, esposo de la mujer asistida, sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal en España y que contempla penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión.

Ese artículo prevé una rebaja sustancial en las condenas de aquellos que actúen por “petición expresa, seria e inequívoca” de la víctima, si ésta sufriera “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, es decir, el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández.

"Es un insulto. Es terrible. Me ha puesto malo. Aunque me digan que es el clásico protocolo. Ya el hecho de nombrar o que salga que me van a encausar o a incluir como violencia de género… me pongo malo", comentó muy ofuscado Ángel Hernández. "Todo lo que grabé lo hice también para que no se me encausara como violencia de género”.

Como se sabe Ángel Hernández, un jubilado español, quien vivía desde hace 25 años junto a su esposa María José Carrasco, decidió ayudarla a morir, al no soportar verla sufrir, perder su autonomía y ser reducida, en contra de su voluntad, a casi la vida de un mueble.

