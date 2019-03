Karen Uhlenbeck: "Las mujeres pueden conseguir lo que se propongan, aunque no sean perfectas"

Síguenos en Facebook

La estadounidense Karen Keskulla Uhlenbeck se ha convertido hoy en la primera mujer en ganar el premio Abel, considerado el "Nobel" de las matemáticas, en la década y media de historia del galardón.

Uhlenbeck, de 76 años, fue premiada por sus "logros pioneros" sobre ecuaciones diferenciales parciales geométricas, la teoría de gauge y los sistemas integrables", así como por el "impacto fundamental" de su trabajo en temas de análisis, geometría y física matemática, según el fallo difundido en Oslo.

Tras enterarse de la noticia, la matemática dio una entrevista al diario El País y habló sobre su labor como matemática siendo mujer.

"No me gusta que me llamen "mujer matemática". Soy una persona matemática que resulta ser una mujer. Nunca me he sentido a gusto siendo la mujer matemática. Creo que le pasa a todas las científicas. No quieren ser vistas como la mujer o la negra o la estadounidense. Quieren ser valoradas por lo que hacen, por su propio trabajo", dijo Unlenbeck para el País.

También explicó que a veces es duro ser un modelo a seguir pero que las mujeres pueden hacer lo que quieran. "Es duro ser un modelo a seguir. Siempre digo que lo importante de los modelos es mostrar que las personas pueden triunfar incluso con todos sus fallos y errores. Hay que mostrar que no somos perfectos. Hay que inspirar a las mujeres jóvenes y que se den cuenta de que pueden conseguir lo que se propongan, aunque no sean perfectas", señaló.

La Academia Noruega de las Ciencias y las Letras resaltó que Uhlenbeck, adscrita a la Universidad de Austin (EE.UU.), es una de las fundadoras del análisis geométrico moderno y que su perspectiva se ha implantado en las matemáticas y ha conducido a algunos de los avances "más espectaculares" en ese campo en los últimos 40 años.

Las técnicas y métodos de análisis global desarrollados por Uhlenbeck forman parte "de la caja de herramientas de todo geómetra y analista" y su trabajo es la base también de los modelos geométricos contemporáneos aplicados en matemática y en física.

Nacida en Cleveland (EE.UU.) en 1942, Karen Uhlenbeck se graduó en la Universidad de Michigan y se doctoró en la de Brandeis, pero fue en la de Chicago, en la década de 1980, donde se convirtió en un referente internacional.

La matemática estadounidense sucede en el palmarés del premio al canadiense Robert P. Langlands, distinguido el año pasado "por su programa visionario que conecta las teorías de la representación y de los números".