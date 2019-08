La singular reacción de Angela Merkel cuando Donald Trump dice que tiene "sangre alemana" (VIDEOS)

La singular reacción de la canciller de Alemania, Angela Merkel, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que tiene "sangre alemana", viene viralizándose en las redes sociales en el marco de la Cumbre del G7.

Y es que Angela Merkel no pudo contener la risa durante una conferencia de prensa de la cumbre del G7 en Francia, cuando Donald Trump aseguró tener sangre alemana y que "pronto" visitará Alemania tras el encuentro con Merkel.

"Estaremos allí. Estamos muy honrados por la invitación y eso es verdad. Estaremos allí, quizá pronto. Tengo sangre alemana. Estaré ahí", dijo Trump a los periodistas. Ante lo cual, Merkel se sorprendió y soltó una pequeña carcajada.

No obstante, se conoció que Trump es nieto de alemanes. Su padre Fred, nacido en Estados Unidos, fue hijo de un matrimonio de inmigrantes, Elizabeth y Frederick, que escaparon de Alemania.

En la conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos indicó que el grupo G7 está unido en el asunto de Irán con el objetivo común de garantizar que ese país no adquiera el arma nuclear.

"Hay una gran unidad... Hemos llegado más o menos a una conclusión", refirió Donald Trump, al lado de la canciller alemana Angela Merkel, quien añadió que las negociaciones por alcanzar ese objetivo "avanzaban lentamente", si bien se habían hecho avances importante.

"Es un gran paso adelante. Ahora hay un ambiente que permite que haya discusiones", afirmó la canciller. Todo ello, "en coordinación con Estados Unidos, es ya mucho", declaró.

Asimismo, Donald Trump coincidió con la posición del presidente francés Emmanuel Macron, quien el domingo afirmó que existían diferencias de estrategia sobre Irán, pero no de objetivos.

