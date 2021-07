La madrugada del pasado jueves 24 de junio, una de las tres torres que conforman el edificio Champlain Towers South, ubicado en la localidad de Surfside (Florida, Estados Unidos), colapsó y dejó, hasta el momento, 24 víctimas mortales y 124 personas desaparecidas.

Los 55 departamentos de los 12 pisos que conformaban las torres se derrumbaron como “una pila de panqueques” en poco más de diez segundos, manifestó el alcalde de Surfside, Charles Burckett, el día del siniestro.

No obstante, con el paso de los días, en el que incluso se debió suspender la búsqueda por temor a un posible derrumbe de la estructura que sigue en pie, la esperanza de encontrar a posibles sobrevivientes está disminuyendo.

Sin embargo, los familiares de los desaparecidos continúan a la esperar de hallar a sus seres queridos mientras aportan muestras de ADN para facilitar las tareas de identificación de los cuerpos rescatados.

La autoridad edil confirmó, además, que muchas de las personas que habitaban el edificio eran latinos. Las autoridades de cada país confirmaron que entre los desaparecidos se encuentran 9 argentinos, 6 colombianos, 6 paraguayos, 6 venezolanos, 3 uruguayos, un chileno, además de centroamericanos.

Historias

Horas antes de ocurrido el derrumbe, Sergio Lozano, hijo del matrimonio cubano Antonio y Gladys Lozano, de 83 y 70 años respectivamente, había cenado con sus padres en su departamento en el piso 9 de la torre que colapsó.

Tras ello fue a su propia casa, ubicada en otra de las torres del complejo. Al momento del colapsó, Sergio despertó y fue hasta el balcón, desde donde podía ver la casa de sus padres, pero ya no estaba ahí. “Me giré hacia mi mujer y le dije: ‘No está. La casa de mis padres no está’”, narró Lozano a los periodistas en la zona de la emergencia. Ellos aún no han sido identificados.

Gracias a la labor de los rescatistas, se han podido localizar a 188 personas con vida. Una de ellas es la hondureña Jannet Rodríguez, quien no abandonó a la persona de la tercera edad que cuidaba, y pudo ser rescatada del noveno piso del edificio gracias a la labor de los bomberos. “Sentíamos pasos y escuchamos a los bomberos”, manifestó.

Riesgo

Pese al esfuerzo de los rescatistas, ahora un nuevo peligro puede mermar sus labores, pues el Centro Meteorológico de EE.UU. informó que el huracán tropical Elsa podría llegar a Florida en los próximos días. Esto obligará a que se deba demoler el resto de la estructura.