El Senado de Argentina se prepara para votar este miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, en una reñida sesión en la que los partidarios de la norma muestran una leve ventaja, dos años después del rechazo en esta misma cámara de un proyecto similar.

El presidente de centro-izquierda Alberto Fernández es el impulsor de la iniciativa inspirada en los principios de la organización Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, identificada con el verde, color que tiñó manifestaciones multitudinarias.

“Esta ley no obliga a abortar. No promueve el aborto. Solo le da un marco legal y seguro (...) si mi voto ayuda a salvar que una mujer no pierda la vida, voto a favor de esta ley”, dijo el senador salteño del gobernante Frente de Todos (FdT), Sergio Leavy, uno de los considerados clave en el debate, colocando al aborto legal más cerca de ser aprobado en Argentina.

La sesión, que transcurre con algunos congresistas presentes en la sala y otros participando de forma virtual, comenzó a las 16H00 locales (19H00 GMT) del martes con la asistencia de 67 senadores, sobre un total de 72 escaños, y 58 oradores anotados. Se espera que termine al amanecer.

Miles de manifestantes a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ocuparon las calles aledañas al Congreso, con afiches y banderas, en una calurosa jornada del verano austral.

“Estamos muy ansiosas. Tenemos mucha confianza de que sea ley. Si eso no llega a suceder vamos a seguir en la calle, porque esta lucha nació en las calles”, declaró a AFP Silvia Saravia, activista a favor del aborto.

Como se recuerda, un proyecto para legalizarlo fue rechazado en agosto de 2018 por el Senado, por 38 votos a 31, con dos abstenciones.

Pero en esta ocasión, los que están a favor parecen tener una leve ventaja que aseguraría la aprobación. Otro ejemplo es la senadora Lucía Crexell, quien figuraba como indecisa pero anunció que votará a favor. “No cambié mis creencias ni mi forma de pensar. Cambié el enfoque con el que debe ser abordado”, dijo.

También Silvina García Larraburu, senadora del gobernante FdT que en 2018 votó en contra, afirmó que ahora lo hará a favor.

Si gana el “sí” Argentina se sumará a Uruguay, Cuba y Guyana, únicos países en donde el aborto es legal en América Latina. También está autorizado en Ciudad de México.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Argentina: Llegan las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V