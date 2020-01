Bagdad [AFP]. Los 22 misiles de Irán disparados contra dos bases militares de Irak utilizadas por tropas estadounidenses no causaron “víctimas entre las fuerzas iraquíes”, anunció este miércoles el ejército iraquí.

“Entre las 01H45 y 02H15 (22H45 GMT y 23H15 GMT), Irak fue bombardeado con 22 misiles -17 contra la base aérea de Ain al Asad (...) y cinco contra la ciudad de Erbil- que alcanzaron instalaciones de la coalición” internacional antiyihadista dirigida por Estados Unidos, indicó el ejército en un comunicado.

"No hay ninguna víctima en las filas de las fuerzas iraquíes", agregó el comunicado publicado siete horas después del ataque iraní en represalia al asesinato del general iraní Qasem Soleimani.

El comunicado iraquí no menciona eventuales víctimas en las filas de la coalición.

El comunicado tampoco menciona a Irán que reivindicó el ataque para "vengar" al general Soleimani, asesinado el viernes en Bagdad por un misil disparado por un dron estadounidense.

Bajas norteamericanas sin confirmar

Según el medio Al Jazeera, la televisión estatal de Irán afirmó que al menos 80 “terroristas estadounidenses” murieron en los ataques lanzados por Teherán contra objetivos estadounidenses en Irak, no obstante, la información no ha podido ser verificada, pues no se proporcionó evidencia de cómo obtuvo esa información.

La televisión iraní también informó que ninguno de los misiles fue interceptado.