Mario Vargas Llosa sobre corrupción en el Perú: “Habrá que hacerle un monumento a Odebrecht”

En una entrevista para La Voz de Argentina, el ilustre peruano habló sobre temas como el feminismo, de los mitos de la conquista, de su rechazo al populismo, de Macri y de Odebrecht.

Sobre el tema de Odebrecht, el autor de "La ciudad y los perros" fue preguntado – ¿Cree que el caso Odebrecht marcará un antes y un después en la historia de la corrupción en América latina?.

"Es dramático. En Perú tenemos los últimos cinco presidentes investigados o ya condenados. Habrá que hacerle un monumento a Odebrecht. Realmente ha servido para sacar a luz la corrupción espantosa en que se movían nuestras defectuosas democracias. Es bueno, es sano que esas cosas salgan a la luz, que los funcionarios corruptos vayan a la cárcel, que sean juzgados, condenados. Eso es la democracia. Hemos pasado períodos muy largos con gobiernos dictatoriales, donde la corrupción era mucho más profunda que las democracias. Así que, en ese sentido, hay que estarle muy agradecido a Odebrecht de que saque los trapitos al sol y que nos permita castigar a políticos, empresarios, funcionarios. En buena hora. Necesitamos que nuestras democracias hagan ese estriptís y se liberen de los malos funcionarios y malos políticos."

En otros temas Vargas Llosa contó tenerle un cariño especial a su obra "Conversación en la Catedral".

"Tengo un cariño especial. De todas las obras que he escrito, y son muchas, es la que más trabajo me costó. Fueron tres años escribiendo esa novela. El primer año casi a ciegas, sin saber cómo iba a contar esa historia. Así que si me ponen una pistola y me dicen que elija una, elijo esa."

Finalmente también adelantó que Arequipa su ciudad natal, será la sede del próximo Congreso de la Lengua.

"... ya me habían informado que las tres instituciones que deciden el lugar de los congresos habían elegido a Arequipa, me dio mucho gusto y los arequipeños harán lo posible por que el congreso sea tan exitoso como el de Córdoba"